Cuatro extranjeros quedan detenidos tras persecución en Recoleta: Incautan cuatro armas de fuego

Carabineros interceptó un vehículo tras denuncias por disparos en la vía pública. Los ocupantes portaban cuatro armas de fuego al interior del automóvil.

Cuatro ciudadanos extranjeros fueron detenidos por Carabineros luego de una persecución policial registrada durante la noche en el sector de Arzobispo Valdivieso con calle Puma, en la comuna de Recoleta.

El procedimiento comenzó tras denuncias que alertaban disparos injustificados contra una vivienda del sector. Con esa información, personal policial inició el seguimiento del vehículo donde se desplazaban los involucrados.

El automóvil ingresó a una calle sin salida, lo que permitió la detención de sus ocupantes. En el interior del vehículo se encontraron cuatro armas de fuego, las cuales fueron incautadas.

Carabineros indicó que los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público para su respectivo control de detención.