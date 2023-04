La concejala de La Florida, Marcela Abedrapo, quien acusó al alcalde Rodolfo Carter de eventual abandono de deberes, fue trasladada a una comisaría debido a una orden de apercibimiento en su contra.

La orden se dio en el contexto de una querella por injurias y calumnias que Carter presentó en su contra. La concejala no habría ido a declarar ante tribunales, lo que causó el procedimiento.

Abedrapo (PC) dejó constancia en un video que no podría participar del Concejo Municipal que se desarrollaría esa jornada, ya que personal policial la fue a buscar hasta su lugar de trabajo.

“Aquí está Carabineros y me van a llevar en estos momentos a una comisaría. Esa es la razón por la cual estaré ausente de la sesión de Concejo”, señaló en el registro publicado en redes sociales.

🔴🎥 La concejal de #LaFlorida, Marcela Abedrapo, (@MarceAbedrapo), fue detenida por carabineros, en el contexto de una querella por injurias y calumnias que presentó en su contra el alcalde @rodolfocarter @aquiyahorachile pic.twitter.com/dDrNcAHB1x — Oscar Cáceres González (@oscarcaceres) April 11, 2023

Declaración del Partido Comunista

A través de un comunicado, el Regional Cristina Carreño del PC denunció que la detención y traslado “constituyen una forma grosera de intentar humillar a una concejala de nuestro partido”.

“Nuestra solidaridad con Marcela y nuestra disposición de colaborar en lo que a su defensa requiera”, cerraron.

📢 Declaración Pública Regional Cristina Carreño Partido Comunista de Chile frente a detención de nuestra compañera Concejala Marcela Abedrapo Iglesias. pic.twitter.com/RE4dbUz1Is — Partido Comunista de Chile (@PCdeChile) April 11, 2023

La querella contra Abedrapo por injurias y calumnias

El 3 de noviembre de 2022, el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, interpuso una querella en el 14° Juzgado de Garantía de Santiago por injurias y calumnias contra la concejala Marcela Abedrapo.

Los hechos se remontan a un mes antes, exactamente al 18 de octubre, luego que en plena sesión del Concejo Municipal Abedrapo reclamara por no poder participar en el Concejo de Seguridad, y a su vez hizo mención sobre la presencia de Carabineros en la sala.

“He solicitado poder estar presente como público en ese Concejo de Seguridad y se me ha denegado. ¿Por qué se me dice que no? ¿Por qué la seguridad no se habla de frente? Y con carabineros vestidos como corresponde. Yo no quiero Fuerzas Especiales en esta sala porque aquí que yo sepa no hay ningún delincuente o, al menos, no se ha descubierto que ninguno de nosotros sea un delincuente”, afirmó.

Para continuar, según consta en la querella: “Yo no quiero Fuerzas Especiales aquí en esta sala, con un tratamiento preferencial, cuando hoy día es 18 de octubre y aquí en esta misma municipalidad supimos que algunos funcionarios municipales trabajaron en conjunto durante el estallido social con Carabineros, que finalmente fueron condenados por torturas en ese tiempo”.

DECLARACIÓN PÚBLICA. En referencia a los hechos ocurridos esta mañana, antes del inicio del Concejo Municipal, con la concejala Marcela Abedrapo, compartimos la siguiente declaración: pic.twitter.com/rDWLcdj48P — Municipalidad de La Florida 🍀 (@MuniLaFlorida) April 11, 2023

Además, acusó que camionetas de seguridad transportaron a Carabineros en un contexto donde las policías “estaban disparando a los ojos a la gente y aquí en La Florida, metro Trinidad, metro San José de la Estrella, vimos baleados con balines de gomas que eran en el fondo de acero”.

Por lo tanto, el motivo de la querella se debe a que los dichos de la concejala se transmitieron por diversas plataformas (Facebook), aludiendo responsabilidad a funcionarios municipales en la participación en hechos constitutivos de delitos durante el estallido social de 2019, como lo son la tortura y las violaciones de derechos humanos.

Según la información extraída del Poder Judicial, la audiencia de esta causa fue reprogramada para el 5 de abril de 2023, a las 9:00 de la mañana en el 14° Juzgado de Garantía de Santiago, y la concejala Abedrapo no se presentó, lo cual derivaría en la detención que se le realizó durante este martes 11 de abril en medio del Concejo Municipal.

Una acción contra Carter

La concejala de La Florida presentó una solicitud ante la Contraloría General de la República (CGR) donde pide que el contralor Jorge Bermúdez se pronuncie sobre un eventual abandono de deberes del alcalde Rodolfo Carter tras participar en distintas actividades en horario laboral.

En un documento, Abedrapo enumeró una serie de acontecimientos de las últimas dos semanas, acusando que el jefe comunal no cumplió con el deber de su cargo. Estas son:

Lunes 27 marzo : Participó en la conferencia de prensa de Chile Vamos frente al Palacio de La Moneda donde se trataron temáticas de seguridad y acudió a la Tenencia de Carabineros en El Belloto (Quilpué) para darle el pésame a Carabineros por el asesinato de la sargento Rita Olivares.

: Participó en la conferencia de prensa de Chile Vamos frente al Palacio de La Moneda donde se trataron temáticas de seguridad y acudió a la Tenencia de Carabineros en El Belloto (Quilpué) para darle el pésame a Carabineros por el asesinato de la sargento Rita Olivares. Martes 28 de marzo : Asistió al funeral de la sargento Rita Olivares en Quilpué.

: Asistió al funeral de la sargento Rita Olivares en Quilpué. Miércoles 29 de marzo : Acudió a la Casa Ciudadana (ex Fuente Alemana), en Santiago, y luego asistió al Congreso Nacional (Valparaíso) para ver desde la gradería la votación de la Cámara de Diputadas y Diputados del proyecto de ley Nain-Retamal.

: Acudió a la Casa Ciudadana (ex Fuente Alemana), en Santiago, y luego asistió al Congreso Nacional (Valparaíso) para ver desde la gradería la votación de la Cámara de Diputadas y Diputados del proyecto de ley Nain-Retamal. Martes 4 de abril: En el mismo horario en que se realizó la sesión ordinaria del Concejo Municipal de La Florida, realizó una conferencia de prensa en el frontis del Palacio de La Moneda, junto al gobernador de la Región de La Araucanía, Luciano Rivas, para solicitar la militarización de las policías.

La autoridad también destacó en el documento “que las actividades que menciono son solo una muestra de las múltiples oportunidades en que el edil se ha encontrado en actividades fuera de la comuna de La Florida, en horario laboral, constituyéndose esta, en una conducta lamentablemente repetida a lo largo del ejercicio de sus funciones”.

“A este listado habría que agregar, además, las largas horas en que se encuentra presente en matinales de televisión, todos los días de la semana. Estos programas comienza sus transmisiones a las 8:00 horas y finalizan hasta pasado el mediodía, tiempo en que aleatoriamente es entrevistado el alcalde, apartándose de sus funciones, incluidas las relacionadas con sesiones del Consejo Municipal”, añadió.