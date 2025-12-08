Detienen a ambulante extranjero que apuñaló a guardia municipal en Santiago: funcionario está fuera de riesgo vital

El agresor atacó con un arma cortopunzante durante una fiscalización en el barrio Meiggs y fue detenido horas después. El guardia municipal sufrió lesiones internas, pero se encuentra estable.

Un guardia municipal de Santiago resultó herido luego de ser atacado con un arma blanca durante una fiscalización realizada este domingo en el sector de Chacabuco con Alameda Norte, en pleno barrio Meiggs.

De acuerdo con la Municipalidad de Santiago, el funcionario formaba parte de un equipo que realizaba controles al comercio informal cuando un vendedor ambulante, de nacionalidad extranjera, lo agredió con una estocada que ingresó por el costado del chaleco antibalas, provocando lesiones internas.

El trabajador fue trasladado primero a la Posta 3 y luego al Hospital del Trabajador, donde se confirmó que se encuentra fuera de riesgo vital. Otro funcionario municipal sufrió heridas leves en extremidades tras el incidente.

Lee también: “Balance del fin de semana largo: Carabineros reporta 10 fallecidos y más de 1.400 infracciones de tránsito a nivel nacional“

Carabineros desplegó un operativo en el perímetro y logró detener al agresor. Según los antecedentes recopilados, el hombre aparecía en registros previos realizando gestos vinculados al ataque, lo que reforzó la línea investigativa. El Ministerio Público solicitará su formalización durante esta jornada.

Hasta el Hospital del Trabajador llegaron el alcalde de Santiago y la subsecretaria de Prevención del Delito, Isabel Leitao, quienes condenaron lo ocurrido y reiteraron la necesidad de avanzar en la Ley de Guardias Municipales, iniciativa que busca entregar mayores atribuciones a los equipos comunales.

La subsecretaria informó que se están recopilando declaraciones de testigos y revisando cámaras de seguridad para determinar si hubo más personas involucradas. “Se está persiguiendo al responsable y se espera que reciba las máximas penas establecidas”, señaló.

El ataque se suma a otros hechos violentos registrados en fiscalizaciones al comercio ambulante en la comuna, lo que ha aumentado la preocupación de autoridades por la seguridad de los equipos municipales.