Detectives de la PDI disparan a hombre que atacó auto policial en Santiago: Está en riesgo vital

La madrugada de este lunes, un hombre fue baleado por detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) tras atacar un auto de la institución en la comuna de Santiago.

Lo que se sabe del hombre que fue baleado por detectives de la PDI

El hecho ocurrió en San Isidro con Marcoleta donde, por razones que se investigan, el hombre lanzó un objeto contundente contra el vehículo de los policías.

Debido a la amenaza, los funcionarios de la PDI repelieron el ataque y decidieron disparar con sus armas de servicio en al menos una oportunidad.

El sujeto resultó herido, tras lo cual fue trasladado a la ex Posta Central, ubicada en la misma comuna, donde actualmente se encuentra internado con riesgo vital.