Detective de la PDI mata a asaltante tras ser apuñalado en Estación Central

El hecho ocurrió en la Alameda con Toro Mazote, cerca del Metro San Alberto Hurtado.

Un detective de la Policía de Investigaciones (PDI) dio muerte a un hombre durante la noche del martes en Estación Central, luego de resultar apuñalado en medio de un presunto intento de robo ocurrido en plena Alameda, a la altura de Toro Mazote.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el funcionario fue abordado por un sujeto cuando se encontraba en el sector cercano al Metro San Alberto Hurtado. En ese contexto, el hombre lo atacó con un arma blanca y le provocó una herida en la zona torácica.

Tras la agresión, el detective hizo uso de su arma de servicio y efectuó disparos contra el atacante, quien murió en el lugar. El procedimiento movilizó a personal especializado para realizar las primeras diligencias y establecer la dinámica exacta de los hechos.

El funcionario herido fue trasladado hasta la Mutual de Seguridad, donde quedó internado en estado grave, aunque fuera de riesgo vital, según se informó durante la mañana de este miércoles.

Según informó la Fiscalía, el hecho ocurrió cerca de las 22:30 horas. Más tarde, se conoció que el detective trabaja en Valdivia y se encontraba de paso en Santiago, incluso con pasajes para regresar al sur del país en los minutos siguientes al ataque.

La investigación quedó a cargo de los equipos especializados para esclarecer las circunstancias del caso y determinar la secuencia completa del enfrentamiento.