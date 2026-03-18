Detective de la PDI frustra asalto en local de comida rápida en Estación Central: Dos ladrones quedaron heridos

Los sujetos habrían llegado en motocicleta y simulando ser repartidores antes de ingresar armados al recinto. El funcionario, que estaba como cliente junto a su pareja, repelió el robo a disparos.

Un intento de asalto a un local de comida rápida terminó frustrado la noche de este martes en Estación Central, luego de que un detective de la Policía de Investigaciones (PDI) repeliera a disparos a dos presuntos delincuentes que ingresaron armados al recinto.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el hecho ocurrió a la altura de calle Pablo Neruda, en plena Alameda, cuando dos hombres llegaron en motocicleta al lugar.

Ambos portaban cascos y habrían simulado ser repartidores para acercarse al inmueble. Sin embargo, entre los clientes se encontraba un funcionario de la PDI, quien estaba acompañado de su pareja y se identificó en medio del procedimiento.

En ese contexto, el detective hizo uso de su arma de servicio para enfrentar a los asaltantes. Como resultado, ambos sujetos terminaron heridos y posteriormente fueron detenidos.

Además, en el procedimiento se recuperó un arma de fuego que portaban los involucrados. Según la información preliminar, se trata de una pistola calibre 9 milímetros con su número de serie borrado.

Junto con ello, cámaras de vigilancia del local habrían captado el momento del enfrentamiento, registros que podrían resultar clave para esclarecer la dinámica de los hechos.

Por ahora, las diligencias continúan para establecer la identidad de los detenidos y determinar todos los antecedentes del asalto frustrado.