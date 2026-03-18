País policial

Detective de la PDI frustra asalto en local de comida rápida en Estación Central: Dos ladrones quedaron heridos

Por CNN Chile

18.03.2026 / 07:21

{alt}

Los sujetos habrían llegado en motocicleta y simulando ser repartidores antes de ingresar armados al recinto. El funcionario, que estaba como cliente junto a su pareja, repelió el robo a disparos.

Un intento de asalto a un local de comida rápida terminó frustrado la noche de este martes en Estación Central, luego de que un detective de la Policía de Investigaciones (PDI) repeliera a disparos a dos presuntos delincuentes que ingresaron armados al recinto.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el hecho ocurrió a la altura de calle Pablo Neruda, en plena Alameda, cuando dos hombres llegaron en motocicleta al lugar.

Ambos portaban cascos y habrían simulado ser repartidores para acercarse al inmueble. Sin embargo, entre los clientes se encontraba un funcionario de la PDI, quien estaba acompañado de su pareja y se identificó en medio del procedimiento.

En ese contexto, el detective hizo uso de su arma de servicio para enfrentar a los asaltantes. Como resultado, ambos sujetos terminaron heridos y posteriormente fueron detenidos.

Además, en el procedimiento se recuperó un arma de fuego que portaban los involucrados. Según la información preliminar, se trata de una pistola calibre 9 milímetros con su número de serie borrado.

Junto con ello, cámaras de vigilancia del local habrían captado el momento del enfrentamiento, registros que podrían resultar clave para esclarecer la dinámica de los hechos.

Por ahora, las diligencias continúan para establecer la identidad de los detenidos y determinar todos los antecedentes del asalto frustrado.

DESTACAMOS

Negocios "Es problemático": Ignacio Briones cuestiona el concepto de "gobierno de emergencia" de Kast e insta a realizar reformas estructurales

LO ÚLTIMO

Cultura Ana Tijoux estrena EP colaborativo con DJ Dacel y revela que tiene disco nuevo en camino
Alemania busca médicos y enfermeros en el extranjero: déficit sanitario abre opción para profesionales chilenos
Herramienta IA de Google permite cotizar automáticamente los vuelos más baratos: Así puedes usarla
“Ya está zanjado”: Paulina Núñez adelanta fórmula que usará el Gobierno para enfrentar crísis de combustibles
Sistema frontal avanza desde el sur hacia la zona central del país | CNN Tiempo
El legado de un invencible: Los mejores momentos de acción de Chuck Norris en Walker, Texas Ranger