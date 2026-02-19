Más policías, grúas y multas de hasta $200 mil: Los detalles del plan de seguridad para el Festival de Viña del Mar 2026

La estrategia abarcará tanto el interior como el entorno de la Quinta Vergara, con coordinación entre Carabineros, la PDI, el Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar y personal municipal.

Con controles migratorios, fiscalización de estacionamientos y anillos de seguridad reforzados, las autoridades de Viña del Mar detallaron el operativo policial que acompañará la 65.ª edición del Festival de la Canción, prevista entre el 22 y el 27 de febrero.

El plan contempla medidas tanto dentro como fuera de la Quinta Vergara, epicentro del evento.

Según explicaron los jefes policiales presentes, el objetivo es garantizar que uno de los eventos más masivos del verano en Chile se desarrolle sin incidentes, mediante una estrategia que combina prevención, fiscalización y presencia en terreno.

Seguridad en la Quinta Vergara

En la Quinta Vergara, escenario que albergará el espectáculo del verano, se implementará un sistema de conteo digital para monitorear el flujo de asistentes en tiempo real, además de inspecciones a las vías de evacuación que estarán a cargo del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar.

También se instalará un stand de la Policía de Investigaciones para recibir denuncias y coordinar diligencias con el Ministerio Público.

En los alrededores del recinto se desplegarán equipos especializados del programa Microtráfico Cero, junto a guías caninos, como parte de un trabajo coordinado con Carabineros de Chile y personal municipal.

Las autoridades indicaron que este año habrá un número de efectivos policiales superior al de versiones anteriores.

Resguardo comunal y fiscalización a automovilistas

La alcaldesa Macarena Ripamonti subrayó que el operativo no se limitará al anfiteatro.

Más de 89 funcionarios de Seguridad Pública, junto a la dotación adicional de verano, estarán distribuidos en distintos puntos de la comuna para resguardar el borde costero, los cerros y el centro de la ciudad, evitando que otras zonas queden desatendidas durante los seis días del certamen.

Otro eje clave será el ordenamiento vehicular. Se habilitarán estacionamientos regulados en sectores del estero Marga Marga y espacios privados bajo la plaza Sucre, además de reforzar la operación del Metrotren.

La autoridad comunal advirtió que habrá controles especializados y grúas para retirar vehículos mal estacionados.

Los automóviles podrían permanecer retenidos hasta 48 horas, con multas que van desde los $90 mil hasta cerca de $200 mil.