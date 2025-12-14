País elecciones presidenciales

Elecciones presidenciales: Así se alista el comando de Kast ante un posible triunfo en la segunda vuelta

Por CNN Chile

14.12.2025 / 17:37

La sede del Partido Republicano, en la intersección de Asturias con Presidente Errázuriz, ha sido preparada desde el sábado como el centro de operaciones donde el abanderado esperará el conteo de votos junto a su equipo y dirigentes aliados.

Mientras avanza la jornada de votación de la segunda vuelta presidencial, el comando de José Antonio Kast ya tiene definido el diseño de una eventual celebración en caso de imponerse sobre la candidata oficialista, Jeannette Jara.

Según consignó La Tercera, aunque dentro del equipo se evaluó la posibilidad de realizar un acto de mayor magnitud —incluyendo coordinaciones preliminares para utilizar el Estadio Bicentenario de La Florida—, finalmente se optó por repetir el esquema utilizado en la primera vuelta.

La planificación contempla que Kast permanezca durante la tarde junto a su círculo cercano, dirigentes republicanos y representantes de partidos aliados, a la espera de los resultados oficiales.

De confirmarse un triunfo, el comando activará el montaje del escenario en plena vía pública, desde donde el candidato entregaría un discurso pasadas las 21:00 horas, ya en calidad de presidente electo.

En las últimas horas, los preparativos se han intensificado.

Se instaló una carpa destinada a la prensa y se inició el cierre perimetral de la calle donde se ubicará el escenario principal.

Al lugar están convocados dirigentes del Partido Republicano, además de representantes de Chile Vamos —UDI, RN y Evópoli—, junto a Demócratas, Amarillos, libertarios y socialcristianos.

Se espera que Kast llegue durante la tarde a la sede partidaria. Más temprano, el candidato votó antes de las 10:00 horas en el colegio Ana María Mogas, en la comuna de Paine, acompañado por su esposa, María Pía Adriasola.

