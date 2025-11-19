Despedido por “apitutar” a su polola: Revelan causa de la salida del gerente general de ENAP Refinerías

Patricio Farfán Bórquez fue desvinculado en octubre pasado, luego de un sumario "exprés" encargado al exfiscal Carlos Gajardo.

Durante las últimas horas se dio a conocer un despido de un alto funcionario de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), por un un cargo que entregó a su pareja.

Según lo revelado por Radio Biobío, se trata de Patricio Farfán Bórquez, ejerció hasta octubre como gerente general de ENAP Refinerías S.A..

Farfán fue desvinculado de la estatal tras comprobarse que orquestó la contratación de su pareja, Alejandra Ternicien Soto, en un cargo bajo su dependencia.

Su salida de la firma se produjo el pasado 13 de octubre, luego de un sumario “exprés” de menos de dos semanas liderado por el exfiscal Carlos Gajardo.

De acuerdo al sumario, la llegada de Ternicien se produjo a raíz de la salida de un jefe de la División de Comunidades de la Refinería Aconcagua, con 15 años de experiencia, para liberar dicho cupo.

De forma paralela a la contratación, se reveló una situación ocurrida conJorge Santander Jara, quien se desempeñaba como gerente local de la planta en Concón.

Luego que se opusiera a la contratación de la pareja de su superior, fue despedido el 2 de julio, bajo el argumento oficial de un “desalineamiento” con la empresa.

Desde ENAP señalaron que la salida de Farfán respondió a una investigación “expedita, rigurosa y reservada”, reiterando que “el Directorio y la administración tienen un compromiso incuestionable con la ética y la probidad”.