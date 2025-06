“Los niños no se tocan”: El desgarrador testimonio de madre que enfrentó al padre abusador de su hija y hoy cumple condena

La Corte de Apelaciones de Valparaíso concedió arresto domiciliario a una mujer, al considerar que el caso no fue analizado inicialmente en el contexto adecuado para dictar la condena.

La Corte de Apelaciones de la Región de Valparaíso decidió el pasado martes 10 de junio conceder arresto domiciliario total a una mujer que permanecía en prisión tras dispararle al hombre que abusó reiteradamente de su hija que tenía siete años.

La mujer — cuya identidad se mantiene en reserva — fue condenada por homicidio frustrado, violación de morada y porte ilegal de armas y municiones, luego de ingresar armada al domicilio que compartía con el agresor.

Hoy cumple su condena en su hogar y conversó con T13, donde entregó un desgarrador relato sobre los hechos y las motivaciones que la llevaron a tomar esa decisión.

“Jamás me hubiese imaginado algo así. Él era su papá. Yo pensaba que él era el hombre que más la iba a cuidar en el mundo si algo me pasaba”, confesó la mujer, reflejando el profundo impacto que sufrió al descubrir la verdad.

El abuso salió a la luz cuando la menor, de solo siete años, le confesó a una tía lo que estaba sufriendo. Luego, su madre le preguntó directamente, y la niña confirmó el relato.

Impulsada por el dolor y el instinto de proteger a su hija, la mujer enfrentó al agresor utilizando un arma que él mismo había guardado en el hogar.

“En mi cabeza había mil preguntas que en ese momento me motivaron a hacer lo que hice. Sé que la justicia no está en mis manos… tomar un arma es algo que no volvería a hacer”, reconoció, evidenciando el conflicto interno y la desesperación que la llevó a actuar.

La mujer espera ahora una respuesta a la solicitud de indulto presidencial, ingresada hace tres meses y en trámite en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

“Confío en que me concedan el indulto y que se abran las puertas para otras mujeres que han vivido lo mismo, que han callado y ahora puedan hablar… pero que todos comprendan que los niños no se tocan”, afirmó, apelando a la sensibilidad social hacia este tipo de casos.

Cabe destacar que el hombre actualmente cumple condena, luego de que el Tribunal Oral en lo Penal de San Antonio acreditara los hechos mediante una sentencia condenatoria, imponiéndole una pena de 18 años de presidio mayor en su grado máximo por estos delitos.