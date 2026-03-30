Desde el PC al FA: Críticas al anuncio del ministro Poduje sobre “reversar” la expropiación de Colonia Dignidad

El timonel del PC, Lautaro Carmona, y la jefa de bancada del FA, Lorena Fries, cuestionaron el anuncio del ministro de Vivienda, Iván Poduje, respecto a “reversar” la expropiación de la ex Colonia Dignidad en Villa Baviera.

(EFE/CNN Chile) – El anuncio del ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, sobre “reversar” la expropiación de ex Colonia Dignidad ha generado diversas reacciones tanto a nivel nacional como internacional.

El secretario de Estado explicó en La Tercera que se dictará un decreto que revoque la iniciativa de la administración saliente, que pretendía expropiar 116,8 hectáreas para la construcción de un sitio de memoria. Entre las razones, Poduje explicó que responde al recorte del 3% instruido por el Ejecutivo a todos los ministerios en materia fiscal.

Reacciones tras el anuncio del ministro Poduje

Consultada por este tema, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Alemania, Kathrin Deschauer, señaló en una rueda de prensa: “La confrontación con los crímenes de Colonia Dignidad sigue siendo importante para el Gobierno alemán. Seguimos en conversaciones”.

“Existen mecanismos para ello, entre ellos la denominada Comisión Mixta Germano-Chilena, que según tengo entendido mantuvo su último intercambio con el anterior gobierno chileno en diciembre de 2025. La próxima reunión debería tener lugar a principios de este verano. Sin duda, esta cuestión, el manejo del tema del memorial y nuestra preocupación desempeñarán allí un papel importante”, agregó.

El exministro de Vivienda, Carlos Montes, comentó en Radio La Clave que “lo único que se ha hecho hasta el momento es tener clara la tasación que esto tiene, pero que no se ha gastado un peso hasta hoy”.

Por su parte, el timonel del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, enfatizó que “espero que haya una presión mundial que obligue a reponer esa política”.

La jefa de bancada del Frente Amplio, Lorena Fries, afirmó: “Las declaraciones de la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania, Kathrin Deschauer, sobre la no expropiación de la ex Colonia Dignidad van en la línea de lo que he sostenido: retroceder en esta materia no es neutral, es una señal de impunidad y un incumplimiento de obligaciones internacionales en materia de verdad y memoria”.

Además, sostuvo que espera que “el gobierno y el ministro recapaciten en esta materia y no descarten esta expropiación, que se ha construido con la participación de las organizaciones de derechos humanos, el Estado chileno y con la cooperación del Estado alemán”.

La visión del oficialismo sobre Colonia Dignidad

El presidente de la Cámara y diputado de la Unión Demócrata Independiente, Jorge Alessandri, señaló que está de acuerdo con un sitio de memoria; sin embargo, argumentó que esto implica un gasto de recursos y que el país exige “un mejor uso de los recursos públicos”.

Finalmente, el diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, señaló que los exministros Carlos Montes y Jaime Gajardo deben dar explicaciones al respecto, ya que acusó que pretendían “hacer algo fuera de los límites de la legislación aplicable del Minvu”, aludiendo a un oficio de la Contraloría General de la República (CGR) sobre la negativa de la expropiación del terreno.