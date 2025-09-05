Descifra: Jara lidera con un 33% como la candidata que daría más paz social, pero Kast domina en seguridad

El fortalecimiento del orden público y el impulso económico aparecen como condiciones prioritarias, y aunque Jeannette Jara lidera en percepción general de paz social, es José Antonio Kast quien concentra mayor respaldo en características asociadas a la seguridad.

Mientras el debate presidencial en Chile comienza a perfilarse, un nuevo sondeo reveló cómo los ciudadanos entienden el concepto de paz social y qué candidatos presidenciales representan mejor esa aspiración.

La encuesta, realizada por Descifra, en alianza con Copesa y Artool, abordó tres aspectos clave: qué entienden los chilenos por paz social, qué cualidades debe tener un candidato para garantizarla, y quién —entre los aspirantes presidenciales— ofrece mayores garantías en esa materia.

¿Qué es paz social para los chilenos?

Los encuestados podían seleccionar hasta dos factores considerados fundamentales para lograr la paz social. El 60% mencionó el fortalecimiento del orden público y la ley, seguido por un 51% que priorizó la creación de empleo y el crecimiento económico, recogió La Tercera.

Otras opciones, menos respaldadas, fueron:

Diálogo político y acuerdos: 26%

Responder a movimientos sociales: 20%

Inclusión y representación de minorías: 9%

Mano dura, liderazgo y negociación: ¿qué debe tener un presidente?

Cuando se preguntó por el perfil ideal para garantizar estabilidad en el país, se entregó una señal clara; la seguridad sigue siendo prioridad.

39% valoró la “mano dura para aplicar la ley”

25% se inclinó por el liderazgo para convocar equipos diversos

17% destacó la voluntad para negociar acuerdos con la oposición

Otras características menos votadas fueron la experiencia en el sector público (8%), un programa de gobierno moderado (6%) y el vínculo con movimientos sociales (5%)

Jeannette Jara lidera en percepción de paz social; Kast supera a Matthei

Cuando se les pidió elegir al candidato que más garantía de paz social ofrece, la ministra y candidata oficialista Jeannette Jara se ubicó en primer lugar con un 33% de respaldo. Pese a la crítica de Desormeaux, el candidato republicano José Antonio Kast se posicionó por encima de Matthei, con 23% frente a 19% respectivamente.

Más abajo figuran:

Johannes Kaiser: 7%

Franco Parisi: 6%

Harold Mayne-Nicholls: 3%

Marco Enríquez-Ominami: 1%

Eduardo Artés: 0%

Desde Descifra explican que el liderazgo de Jara se explica más por una base de apoyo consolidada del oficialismo que por un respaldo a características como “mano dura”, donde otros candidatos —como Kast— obtienen una ventaja clara.

¿Quién encarna mejor las cualidades valoradas por los chilenos?

Al desglosar el cruce entre candidatos y las cualidades más valoradas, se observa que en “mano dura y seguridad”, Kast arrasa con el 74%, seguido por Matthei (30%) y Jara (16%) En liderazgo para formar equipos diversos, Matthei lidera con 32%, seguida por Jara (27%) y Kast (15%)

En voluntad de diálogo con la oposición, Jara se impone con 26%, seguida por Matthei (21%) y Kast, con solo un 2%

Electorado fragmentado y preferencias divididas

Aunque Jara encabeza la encuesta como figura que aporta mayor paz social, la suma de Kast, Matthei, Kaiser y Parisi —todos representantes del espectro más conservador— da como resultado un 55% de apoyo combinado, revelando un panorama altamente fragmentado y con competencia abierta.