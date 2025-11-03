Desbordes desata conflicto en RN tras apoyar candidatura parlamentaria de Álvaro Carter: Las fisuras de Chile Vamos

Dirección: La Moneda, que todos los lunes en CNN Prime analiza en profundidad la campaña presidencial 2025. Las periodistas Macarena Román y Colomba Eichholz analizan, junto a Mónica Rincón, los principales detalles de los comicios presidenciales y parlamentarios.

En una nueva edición de Dirección: La Moneda, de CNN Prime, las periodistas Mónica Rincón, Colomba Eichholz y Macarena Román, analizaron el creciente conflicto al interior de Renovación Nacional (RN), tras el respaldo del alcalde de Santiago, Mario Desbordes, al republicano Álvaro Cárter, candidato a diputado por el distrito 12.

El apoyo del jefe comunal, expresado a través de un video difundido en redes sociales por el propio Cárter, provocó molestia dentro de RN, ya que el gesto fue interpretado como una deslealtad hacia la candidata oficial del partido en esa zona, Ximena Ossandón.

En el registro, Desbordes destaca la trayectoria de su excolega en la Cámara de Diputadas y Diputados, señalando que “si votara en el distrito 12, votaría por Álvaro Cárter”, a quien definió como “trabajador, inteligente y estudioso”.

El episodio ha intensificado las tensiones dentro de la oposición y refleja las fracturas entre sectores moderados y conservadores de Chile Vamos.