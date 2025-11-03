País Dirección La Moneda

Desbordes desata conflicto en RN tras apoyar candidatura parlamentaria de Álvaro Carter: Las fisuras de Chile Vamos

Por CNN Chile

03.11.2025 / 21:35

Dirección: La Moneda, que todos los lunes en CNN Prime analiza en profundidad la campaña presidencial 2025. Las periodistas Macarena Román y Colomba Eichholz analizan, junto a Mónica Rincón, los principales detalles de los comicios presidenciales y parlamentarios.

En una nueva edición de Dirección: La Moneda, de CNN Prime, las periodistas Mónica RincónColomba Eichholz y Macarena Román, analizaron el creciente conflicto al interior de Renovación Nacional (RN), tras el respaldo del alcalde de Santiago, Mario Desbordes, al republicano Álvaro Cárter, candidato a diputado por el distrito 12.

El apoyo del jefe comunal, expresado a través de un video difundido en redes sociales por el propio Cárter, provocó molestia dentro de RN, ya que el gesto fue interpretado como una deslealtad hacia la candidata oficial del partido en esa zona, Ximena Ossandón.

En el registro, Desbordes destaca la trayectoria de su excolega en la Cámara de Diputadas y Diputados, señalando que “si votara en el distrito 12, votaría por Álvaro Cárter”, a quien definió como “trabajador, inteligente y estudioso”.

El episodio ha intensificado las tensiones dentro de la oposición y refleja las fracturas entre sectores moderados y conservadores de Chile Vamos.

DESTACAMOS

Tendencias Electrodomésticos compactos: la revolución silenciosa que redefine la vida urbana en Chile

LO ÚLTIMO

#LODIJERONENCNN Mansuy: "Las derechas se juegan buena parte de su destino en el modo en que reaccionen a los resultados del 16 de noviembre"
Coquimbo Unido campeón: Las claves de Alejandro Camargo tras el histórico triunfo para los "piratas"
"Como si fuera el día de la marmota, nada cambia": Escobar por veda de encuesta en periodo electoral
"Algo tiene que haber ocurrido para que esta anomalía haya podido abrirse paso": Alfredo Joignant por "derechización" en Chile
Mónica Rincón por escándalo en el SII: "No se puede hacer cargo de cómo se usan los impuestos, pero sí de cobrarlos bien"
Acevedo afirma que Hacienda "tomó a medias" recomendación de comisión asesora sobre el fin de la "glosa republicana"