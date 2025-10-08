Desbaratan a banda que proveía productos falsificados a toldos azules del Barrio Meiggs: Hay seis detenidos

La PDI detalló que se incautaron más de 5 mil prendas de vestir falsificadas.

La Policía de Investigaciones (PDI) desbarató a una banda que proveía ropa falsificada a comerciantes de los toldos azules del Barrio Meiggs.

Tras una denuncia por delitos de propiedad industrial y comercio clandestino, detectives de la Brigada de Investigación Criminal de Cerrillos, identificaron a un vehículo que realizaba entregas periódicas de mercadería en inmediaciones del sector.

Luego de fiscalizar al auto en la intersección de las calles Salvador Sanfuentes con Bascuñán Guerrero, los funcionarios constataron que llevaba prendas falsificadas de prestigiosas marcas deportivas y de otro tipo.

El subprefecto Juan Pablo Pardo, jefe de la Brigada de Investigación Criminal Cerrillos, explicó que posteriormente se realizó un operativo policial en el inmueble donde se acopiaban y fabricaban las prendas falsificadas.

En total, se incautaron más de 5 mil prensas de vestir falsificadas, además de máquinas bordadoras, tejedoras y secadoras industriales, avaluadas en más de $330 millones.

Las vestimentas fueron puestas a disposición del Ministerio Público para su destrucción, mientras que las máquinas fueron inhabilitadas.

El subprefecto detalló que durante el procedimiento se detuvo a cuatro sujetos, de nacionalidad peruana y colombiana, quienes se encontraban descargando la ropa en cercanías del Barrio Meiggs.

Posteriormente, y tras los antecedentes obtenidos, se logró ubicar el lugar donde se confeccionaban las prendas, en Estación Central. Allí, se estableció que “en el lugar funcionaba una industria para la confección de distintas prendas de vestir falsificadas”.

En el lugar “se detuvo a otras dos personas que se encontraban al interior de dicho taller y fueron puestas a disposición del Ministerio Público”.

Pardo explicó que la banda compraba prendas que no venían con marcas, y que “mediante esta industria de falsificación con las máquinas, colocaban la falsificación de dichas marcas y posteriormente, a grandes cantidades y grandes volúmenes, se dirigían hasta el barrio Meiggs, donde pasaban estas ropas o vendían a distintos vendedores o comercios ambulantes, más conocidos como toldos azules”.

“Estimamos nosotros que en el proceso investigativo se detuvo una de las principales bandas que falsifican ropa y que son las que proveen a estos toldos azules, estos comercios ilegales de esta vestimenta falsificada”, complementó.

El subprefecto señaló que “en el taller se estima que trabajan alrededor de ocho o diez personas con un trabajo ilegal, que al momento de la irrupción ya no se encontraban, encontrando solamente a dos”.

Los antecedentes del caso fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Flagrancias Centro Norte, que instruyó la formalización de los imputados. Posteriormente, se dictó la medida cautelar de firma mensual y arraigo nacional y se estableció un plazo de 90 días para la investigación.