País la araucanía

Desarticulan numerosa banda criminal acusada de lavado de activos: Incautan una avioneta, lancha y autos de lujo

Por CNN Chile

28.08.2025 / 11:10

La organización criminal era liderada por un clan familiar y hay más de 3 mil millones de pesos en bienes incautados, detalló la policía.

La Fiscalía y PDI entregaron los resultados de la “Operación Imperio”, tras una investigación sobre delitos económicos en la Región de La Araucanía.

En el proceso investigativo, que empezó en octubre del 2024, se detectó la comisión de delitos de lavado de activos, obtención fraudulenta de créditos, fraude al seguro, obstrucción a la investigación, asociación ilícita, delito tributario, estafa y otras defraudaciones reiteradas.

Desarticulan numerosa banda criminal acusada de lavado de activos: Incautan una avioneta, lancha y autos de lujo/Agencia Uno

Las autoridades detallaron que se logró desbaratar una organización delictual integrada por 41 personas.

En allanamientos realizados en las regiones Metropolitana, La Araucanía y Los Ríos se incautaron diversas especies, como vehículos de alta gama, dinero en efectivo, documentación, relojes de lujo, máquinas para imprimir y cortar tarjetas y hasta una avioneta y una lancha.

El director general de la PDI, Eduardo Cerna, detalló que los involucrados falsificaron instrumentos públicos y vulneraron el sistema completo con fines delictivos.

Además, dijo que la estructura criminal constaba de diversos niveles y que era encabezada por un clan familiar.

Desarticulan estructura criminal acusada por lavado de activos: Hay 41 detenidos/@PDI_CHILE

Por su parte, el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, señaló que al menos desde el 2016 esta asociación delictiva “realizó acciones para cometer diversos delitos económicos y de fraude fiscal, causando un perjuicio enorme”.

La banda cometió delitos reiterados de estafa, de fraude de seguro, delitos de lavado de activos y hay “más de 3 mil millones de pesos en bienes incautados, que incluyen inmuebles” y hasta una avioneta.

Esto “nos da cuenta que la criminalidad compleja existe en la región, pero también existe la capacidad para desbaratar estas organizaciones delictuales”.

 

"Operación Imperio": Desarticulan organización criminal/@PDI_CHILE

