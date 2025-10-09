Inician desalojo de toma Dignidad en La Florida con amplio operativo policial

Cerca de 800 funcionarios de Carabineros y personal municipal participan en el desalojo de 190 familias instaladas desde 2019 en el sector limítrofe entre La Florida y Peñalolén.

Con un despliegue calificado como el más grande en la Región Metropolitana desde 2021, comenzó este jueves el desalojo de la Toma Dignidad, ubicada en el límite entre La Florida y Peñalolén. El operativo involucra a cerca de 800 funcionarios entre efectivos policiales y personal municipal.

En el terreno, tomado desde fines de 2019, residen aproximadamente 190 familias que fueron notificadas de abandonar el lugar por orden de la Municipalidad de La Florida, que justifica la medida por riesgo geológico y peligro de incendios.

Despliegue policial y vialidad

Carabineros instaló personal en los accesos principales y activó una unidad de diálogo para informar a los residentes sobre la ejecución del desalojo. En caso de resistencia, ingresarán equipos de Control de Orden Público (COP), el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), OS7 y la Sección de Investigaciones Policiales (SIP).

La calle Mario Sánchez Fontecilla permanece cerrada entre avenida Departamental y Zanjón de la Aguada debido al operativo, lo que ha generado desvíos y recomendaciones a conductores para evitar transitar por la zona.

El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, advirtió que no se permitirá la instalación de nuevas ocupaciones ilegales. “Actuaremos con toda la fuerza que la ley nos entrega para proteger el orden y la seguridad de nuestros vecinos”, afirmó.

La Delegación Presidencial Metropolitana habilitó un albergue temporal para 41 personas por un periodo de 72 horas y comunicó que no se autorizará el ingreso ni traslado de enseres hacia el sector.