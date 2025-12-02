Tres detenidos y un carabinero lesionado deja como saldo desalojo de la toma de Cerro 18 en Lo Barnechea

Carabineros confirmó tres detenciones y un funcionario lesionado durante el desalojo de viviendas en Cerro 18. El Gobierno aseguró que existió un trabajo previo con las familias para facilitar su retiro.

Tres personas detenidas y un carabinero lesionado dejó el operativo realizado este martes en el sector de Cerro 18, en la comuna de Lo Barnechea, en el marco del desalojo de una toma que mantenía varias viviendas instaladas en la ladera del cerro.

De acuerdo con Carabineros, los incidentes iniciales ya fueron controlados. El coronel Jaime Parraguez informó que el proceso de retiro se encuentra en ejecución y que se trabaja con apoyo municipal para trasladar los enseres de las familias.

“Estamos en el proceso de desalojo propiamente tal, donde se trasladan los enseres de manera ordenada y en coordinación con el municipio”, señaló.

Lee también: “Sernac lanzó buscador de precios de anticonceptivos orales: Valores van desde $990 hasta $45 mil“

Respecto de los detenidos, indicó que “mantenemos tres personas detenidas por oponerse a la acción de Carabineros y desórdenes públicos”, junto con confirmar que un funcionario resultó con una contusión leve en una de sus manos.

En paralelo, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, afirmó que el retiro fue precedido por conversaciones con las familias durante los últimos días. “Incluso hasta ayer hubo equipos municipales al interior de la toma explicando la situación. Varias familias se retiraron previamente, en particular durante el fin de semana”, señaló.

Durán explicó que existe un plan de apoyo que contempla alternativas de arriendo, albergues y logística para el traslado de pertenencias. “Se ha trabajado desde hace tiempo con el propósito de generar un proceso programado”, afirmó.

La autoridad también abordó la apertura irregular de las llaves de dos piscinas forestales del sector. Aseguró que estas fueron vaciadas sin autorización y que su desocupación impide una respuesta rápida ante eventuales incendios, aumentando el riesgo para las familias. “Una vez culminados los trabajos, estas piscinas volverán a llenarse”, puntualizó.