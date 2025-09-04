País chile vamos

Desafueran a diputado Sergio Bobadilla (UDI): Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió solicitud

Por Juan Andrés Galaz Pinto

04.09.2025 / 13:47

El tribunal aclaró que el desafuero no implica una condena, sino que permite que el diputado sea juzgado en igualdad de condiciones que cualquier ciudadano.

La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió este jueves la solicitud de desafuero presentada contra el diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Sergio Bobadilla, tras la denuncia interpuesta por la periodista Josefa Barraza.

Según lo informado por Radio Biobío, el caso se originó luego de que el parlamentario fuera denunciado por difundir en sus redes sociales información presuntamente falsa sobre Barraza.

Entre las publicaciones, Bobadilla había asegurado que Barraza mantenía contratos con la Municipalidad de Recoleta y aseguró que tenía una relación sentimental con el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul.

“Llaitul con la periodista viene a confirmar la creación de un Califato en el sur de Chile, a cargo de un califa”, afirmó el legislador.

