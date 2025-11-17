Derrumbe en Chile Vamos: La caída de Evelyn Matthei en las presidenciales remece a la derecha tradicional

Dirección: La Moneda, que todos los lunes en CNN Prime analiza en profundidad la campaña presidencial 2025. Las periodistas Macarena Román y Colomba Eichholz analizan, junto a Mónica Rincón, lo que dejó los comicios presidenciales y parlamentarios.

En una nueva edición de Dirección: La Moneda, de CNN Prime, las periodistas Mónica Rincón, Colomba Eichholz y Macarena Román, analizaron el duro impacto que dejó la derrota de Evelyn Matthei en las filas de Chile Vamos tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

La campaña presidencial de la exalcaldesa de Providencia, marcada por tensiones internas y un progresivo debilitamiento político, concluyó este domingo con un desempeño muy por debajo de las expectativas.

Aunque logró una votación competitiva en la Región Metropolitana —donde se ubicó en tercer lugar— su rendimiento en el resto del país fue significativamente más bajo, sellando un resultado impensado hace meses, cuando lideraba con holgura las encuestas.

Sin embargo, su respaldo comenzó a erosionarse gradualmente. El apoyo ciudadano migró hacia José Antonio Kast y Johannes Kaiser, un escenario que se profundizó con el distanciamiento de figuras claves de su propio sector. Alcaldes y parlamentarios de Chile Vamos optaron por desmarcarse de su candidatura y acercarse al abanderado del Partido Republicano, llegando incluso a asistir al cierre de campaña de Kast.

Esta fuga de apoyos terminó por consolidar un escenario adverso para Matthei, quien nunca logró recuperar la fuerza inicial ni revertir la inclinación del electorado hacia el liderazgo republicano.

Con este resultado, Chile Vamos nuevamente queda fuera de la segunda vuelta presidencial por segunda elección consecutiva. En el proceso anterior, el entonces candidato Sebastián Sichel, hoy alcalde de Ñuñoa, también quedó relegado al cuarto lugar, superado por Franco Parisi.