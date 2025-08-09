Denuncian polémico show por el Día del Niño en Temuco: Autoridades acusan espectáculo “inapropiado” de bailarina

Tanto la Corporación Cultural como el Teatro Municipal de la ciudad emitieron un comunicado lamentando el baile de la mujer, que era parte de un show de magia.

Un polémico show en Temuco encendió la crítica durante la celebración del Día del Niño organizada en el Teatro Municipal, cuando una bailarina subió al escenario con un vestuario y una coreografía que, acusan algunas autoridades, sería inapropiado para los escolares que estaban presentes.

El espectáculo había sido encabezado por el “Mago Renato” e, incluyó un número que generó incomodidad entre los apoderados y docentes presentes, quienes denunciaron la falta de aviso sobre el contenido.

🔴 #ADInforma | ▶️Denuncian presunta vulneración de derechos en celebración del Día del Niño en #Temuco. El “Show Familiar del “Mago Renato” fue una actividad organizada por el municipio para que alumnos de distintos establecimientos disfrutaran de un momento lúdico en… pic.twitter.com/95KlIur1FL — AraucaniaDiario (@AraucaniaDiario) August 9, 2025

La concejala Micaela Becker (RN) exigió explicaciones al municipio y solicitó la remoción del director del DAEM, argumentando que no se respetó el carácter familiar del evento.

Además, presentó un reclamo formal tanto a la productora como al mago Renato, señalando que la actuación no se ajustaba al público infantil al que estaba dirigida.

La Corporación Cultural y el Teatro Municipal de Temuco emitieron un comunicado replicado por Radio Biobío, en el que señalaron que “lamentamos que algunos aspectos del espectáculo no hayan sido acordes al contexto del público presente ni al cuidado que nuestras infancias merecen. Este tipo de contenido no forma parte de la línea valórica del Teatro Municipal de Temuco ni de la Corporación Cultural de Temuco”,

“En el caso de actividades externas bajo arriendo, reforzaremos nuestros protocolos para que exista una revisión previa de contenidos cuando se trate de funciones dirigidas a público infantil”, añadieron.