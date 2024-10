Elecciones 2024: Denuncian hallazgo de papeletas vacías en una plaza de Puente Alto y en un basurero de La Florida

Las denuncias se realizaron una hora antes del cierre de las mesas, lo que ha suscitado inquietudes sobre la integridad del proceso electoral.

Papeletas vacías fueron encontradas en una plaza de la comuna de Puente Alto y en un contendor de basura en La Florida. Los inauditos hallazgos fueron denunciados una hora antes del cierre de las mesas durante esta última jornada de votación en el marco de las elecciones municipales y regionales.

¿Qué pasó en Puente Alto y en La Florida?

Una mujer denunció este domingo el hallazgo de una serie de votos en una plaza de la comuna, ubicada en el sector de las calles Santa Elena con Claudio Gay, cercana al Colegio Santa Joaquina De Vedruna.

Los votos estaban abiertos; uno de ellos se encontraba entre el pasto, otro estaba picado y el último estaba frente a una banca.

“Los encontré en una plaza después de ir a votar en el colegio De Vedruna. Me fui a la plaza a esperar porque iban a ir por mí unos tíos y me di cuenta de que había unos votos en el suelo, los recogí, esperé a mis tíos y me fui al colegio donde había votado”, precisó a Chilevisión.

Por otro lado, también se denunció el hallazgo de algunas papeletas vacías en un basurero cercano a un local de votación; sin embargo, hasta el momento no se conocen más detalles sobre el hecho.