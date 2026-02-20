Denuncian a exfiscal Ríos por presuntamente haber manipulado el celular de un imputado durante diligencias del Caso ProCultura

La acusación también apunta a presuntas irregularidades durante la declaración de un imputado, incluyendo impedir que fuera acompañado por su abogado.

La Fiscalía de Antofagasta recibió esta semana una denuncia formal contra el exfiscal Eduardo Ríos, quien renunció al Ministerio Público a mediados de la semana pasada tras liderar diligencias en el Caso ProCultura.

La acusación se centra en presuntas irregularidades cometidas durante la declaración de un imputado de la causa.

Acusación contra Eduardo Ríos

Según el documento presentado el jueves 19 de febrero, Ríos habría impedido que el imputado declarara acompañado de su abogado, debido a que aún no estaba el mandato judicial de representación, y no habría informado con claridad los hechos por los que era investigado.

Según consignó La Tercera, la denuncia más grave apunta al uso indebido del teléfono celular del investigado: pese a que el imputado accedió a la revisión del dispositivo, asegura que nunca autorizó el envío de mensajes desde su cuenta personal de WhatsApp, lo que habría ocurrido bajo la supervisión de Ríos.

“Durante la declaración autoricé la revisión de mi teléfono celular personal, quiero dejar constancia de que NUNCA autoricé el envío de mensajes de texto desde mi dispositivo móvil, lo cual fue presenciado por los asistentes”, sostiene un reclamo interpuesto por la defensa del imputado involucrado.

El medio anteriormente mencionado también revela este fragmento: “Con el objeto de evitar que el mensaje enviado desde mi celular personal durante mi interrogatorio pueda ser malinterpretado en el marco de la investigación. Asimismo, reiteró que, si bien accedí voluntaria y abiertamente a la revisión de todas mis conversaciones, jamás autoricé el envío de mensajes de texto a profesionales de ProCultura desde mi dispositivo móvil personal mientras prestaba declaración”.

Defensa de imputado dice haber manifestado disconformidad con la conducta de Ríos

La defensa también sostiene que ya había intentado alertar a la Fiscalía sobre estas irregularidades. Primero de manera verbal el 10 de febrero, después a través de un correo electrónico dirigido a Ríos.

El 12 de febrero la defensa envió un correo al fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, solicitando una reunión telemática para abordar los hechos.

En la misiva se detalló que durante septiembre de 2025 se había manifestado disconformidad respecto al accionar de Ríos, a través de un correo enviado a él mismo, pero nunca hubo una respuesta.

El correo enviado por la defensa del imputado a Castro Bekios se lee: “Solicitó tener una reunión telemática con usted para plantearle una serie de infracciones cometidas por el fiscal Ríos (…). La más grave consiste en el envío de un mensaje desde el teléfono celular de un imputado, sin contar con el consentimiento de mi cliente”.

Denuncia contra Ríos

Tras recibir instrucciones de la Unidad de Asesoría Jurídica para formalizar la denuncia por los canales oficiales, la defensa presentó finalmente el escrito oficial.

“Las conductas indicadas afectaron gravemente mis derechos e infringen una serie de normas legales, por lo que solicito se inicie el sumario respectivo para determinar su eventual responsabilidad y aplicar las sanciones que correspondan”, sostiene parte de la acusación del imputado.

Fuentes del Ministerio Público precisan que, aunque la renuncia del fiscal se hará efectiva a mediados de marzo, ello no impide que se investiguen los hechos denunciados.

La denuncia contra Ríos se suma a la tensión interna generada por la revelación de que, en diciembre pasado, había denunciado a su superior, el fiscal regional Juan Castro Bekios, por presunto maltrato laboral.

Esto obligará a designar a otro fiscal regional para liderar la investigación interna sobre su denuncia, ampliando así el foco de conflicto dentro del organismo.