País policial

Denuncian brutal ataque a hermana de Krishna Aguilera: “Su estado es complejo”

Por CNN Chile

12.11.2025 / 09:30

El hecho fue dado a conocer por el alcalde de San Bernardo. "Anoche vi una foto y es terrible verlo, la forma en cómo ella está dañada", detalló Christopher White.

Cristal Aguilera, hermana de Krishna, la joven madre de 19 años que fue secuestrada y asesinada, sufrió una brutal agresión en la comuna de San Bernardo.

“La golpearon y está muy asustada”

El hecho fue dado a conocer por el alcalde de San Bernardo, Christopher White, quien detalló a Meganoticias que al ataque ocurrió este lunes 10 de noviembre.

“Venía (a la comuna) a hacer un trámite a la casa de su papá y aparentaron que le habían hecho un robo de celular, pero la verdad es que su estado físicamente es complejo“, dijo.

El jefe comunal señaló que “la golpearon, la agredieron y está muy asustada porque ella logró su propósito que era encontrar a su hermana, pero también tiene un sobrino y tiene un hijo”.

“Estos tipos tienen miles de formas para hacer estas cosas. Le quitan el celular para generar una sensación de que es un robo, pero fíjate que si te quitan el celular no te patean o golpean. Anoche vi una foto y es terrible verlo, la forma en cómo ella está dañada“, agregó.

