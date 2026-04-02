Nuevo robo de densímetro nuclear en La Cisterna: Autoridades alertan por material radiactivo peligroso

La Seremi de Salud de la Región Metropolitana alertó que "los densímetros nucleares no pueden ser manipulados por personas no capacitadas para ello".

La Seremi de Salud de la Región Metropolitana confirmó, durante este jueves, el robo de un densímetro nuclear en la comuna de La Cisterna.

El equipo robado es de la marca Instrotek 3500 Explorer, con el número de serie 1038, y fue sustraído en la vía pública, en la calle Paulina 7890.

A través de un comunicado, la Seremi advirtió que es “un aparato peligroso si es manipulado de manera incorrecta“, debido a que contiene material radioactivo.

“Los densímetros nucleares no pueden ser manipulados por personas no capacitadas para ello. Si estos son abiertos o violentados, puede quedar expuesto su material radioactivo”, señalaron en el documento.

Desde la entidad explicaron que la incorrecta manipulación del equipo podría “lesionar temporalmente a quien lo manipule o esté en contacto con él”.

Por último, recordaron que, en caso de tener información del paradero del artefacto, se debe llamar a Carabineros de Chile, a la Policía de Investigaciones (PDI) o a Salud Responde.

⚠️ Atención por robo de densímetro nuclear en La Cisterna⚠️ Se informa robo de densímetro nuclear en @Muni_LaCisterna. Se trata de un aparato peligroso si es manipulado de manera incorrecta. Ante información contacte a:

🔸Carabineros: 133

🔸PDI: 134

🔸Salud Responde: 6003607777 pic.twitter.com/bM69SGK5ZX — Seremi de Salud RM (@SeremiSaludRM) April 2, 2026

Municipalidad de La Cisterna aclaró que el densímetro nuclear es de propiedad privada

Pese a que en el comunicado se informó que el aparato fue sustraído desde la Municipalidad de La Cisterna, el municipio aclaró que el densímetro nuclear es de propiedad privada y no pertenece a la institución, detallando además que el robo ocurrió hace 13 días.

“El densímetro nuclear referido no pertenece al municipio de La Cisterna, sino que es de propiedad privada. El hecho sucedió hace 13 días, según reportó la PDI. Estamos disponibles para colaborar en lo que se nos solicite, de acuerdo con nuestras competencias”, aclararon en redes sociales.