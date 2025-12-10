Demuelen búnker de tráfico de drogas de “Guatón” Beltrán, imputado por crimen de Krishna Aguilera

Al menos tres lugares fueron allanados en San Bernardo, los que estarían vinculados a la banda criminal de Juan Beltrán, uno de los acusados por el crimen de la joven de 19 años.

Un amplio operativo se realizó este miércoles en la comuna de San Bernardo, en la Región Metropolitana, donde se concretaron tres procedimientos con el fin de combatir el narcotráfico, resultando una persona detenida. El caso captó la atención pública ya que se trata de recintos vinculados a Juan “Guatón” Beltrán, imputado por el crimen de Krishna Aguilera.

En específico fueron tres las “caletas” que se relacionan a Beltrán, todas en la comuna del sur de la RM. Estas “caletas” son domicilios de acopio y/o venta de drogas.

Cuando se conoció el historial de Beltrán se identificó que tenía un narcobúnker en algún lado de San Bernardo, el que luego de las diligencias policiales se halló entre blocks, provisto incluso de salidas artesanales que permitían huir a quien estuviera allí.

Durante el procedimiento se detectó además otro domicilio a pocos metros del búnker, que también se notaba provisto de blindaje en ventanas y puertas. Al allanarlo, se encontró droga y dinero dosificado y un sujeto que presumiblemente era quien la comercializaría, resultando detenido.

El fiscal Javier Rojas de la Fiscalía Metropolitana Occidente explicó que fue gracias a la información de autoridades locales que se detectaron los diversos puntos de venta de drogas.