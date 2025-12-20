Demolición del Puente Quinchilca: Director Secplan Los Lagos afirma que “nunca se presentó” plan de conservación a Monumentos

Vecinos esperaban poder rescatar parte del cruce que data de 1930 y que corresponden a los primeros asentamientos de la comuna, pero este mes vieron sorprendidos los trabajos de demolición.

El Puente Quinchilca de Los Lagos, Región de Los Ríos, es un viaducto que tiene cerca de 100 años de antigüedad y que ha sido protagonista de la polémica esta semana por su demolición, con críticas asociadas también a los fondos millonarios del Gobierno, por parte de Vialidad, de más de $570 millones.

Vecinos de la comuna han alertado la poca comunicación que se entregó a juicio de ellos, con reclamos dada la importancia histórica que tiene este cruce para la comuna: Quinchilca es el primer asentamiento que más tarde daría origen a Los Lagos.

El director regional de Vialidad, Álvaro Palacios, explicó que dado que el puente data de 1930 fue necesario realizar diversos análisis para determinar las condiciones en que se encontraba. Así, entre 2022 y 2023 se realizó el diagnóstico estructural correspondiente, con una inversión aproximada de $270 millones. El resultado: el Puente Quinchilca podía colapsar en cualquier momento, incluso sin carga.

Estas labores comenzaron ya en el mes de diciembre de este año -superando así los $570 millones de inversión- pero sorprendiendo a las y los vecinos quienes aseguran que no se entregó información clara que hubiera permitido encontrar otra solución. Sobre todo, afirman, dado el patrimonio que podría perderse.

En parte el reclamo de la comunidad aledaña al cruce tiene relación con la forma en que se conservará parte de la estructura, pues desde el Ministerio de Obras Públicas informaron de un plan para rescatar un estribo que está en mejor estado para convertirlo en un mirador.

Samuel Bravo, director de la Secplan de la comuna, detalló que las primeras gestiones respecto al puente las hizo la Intendencia, actual Delegación Presidencial, y que terminaron en el diagnóstico previamente mencionado. Allí, “se manifestaba que, como tal, el puente no podía soportar su carga de peso propio ni carga dinámica. También eventualmente estaba provocando erosión en los estribos del puente nuevo (ruta T-30). Las organizaciones del sector creo que hicieron levantamiento para poder eso conservarlo como un patrimonio”.

“Se hicieron levantamientos, se hicieron informes, pero nunca se presentó el expediente a monumentos”, agregó el director de la Secplan de la Municipalidad de Los Lagos.

Por ahora vecinos se reúnen para difundir información sobre la historia del Puente Quinchilca y la importancia que tiene para la comunidad, y a la espera de cómo se desarrolle el proyecto que finalmente se desarrolló entre los distintos estamentos públicos.