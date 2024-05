Durante su comparecencia en la Comisión Especial Investigadora por el Caso Convenios, Miguel Crispi, jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, descartó haber recibido un informe respecto a la arista Democracia Viva antes de que se diera a conocer públicamente el escándalo, como lo había señalado el exseremi de Vivienda en Antofagasta, Carlos Contreras.

“Creo que hay que ser muy preciso en esto. Yo discrepo de gran parte de las cosas que ha dicho el exseremi (Contreras). Sobre todo respecto al daño que se le ha hecho, ya que ha generado un daño a la opinión y a la fe pública”, sostuvo.

Crispi hizo hincapié en las fechas en las que el Gobierno, incluyendo al presidente Gabriel Boric, tuvo conocimiento de los primeros indicios del caso. Además, detalló que entre el 6 y 7 de junio, un asesor suyo le informó sobre un rumor que circulaba en la región respecto a una posible relación entre Daniel Andrade, titular de la fundación Democracia Viva, y el seremi de Vivienda, ambos miembros del mismo partido.

“Lo que yo hago efectivamente es conversar con la subsecretaria de Vivienda del momento para saber si estaba al tanto, ella me dice que estaba al tanto y que se estaba investigando”, expresó.

En esa línea, agregó que “lo que él ha señalado es que él cree que la subsecretaria habría mandado un informe a la Presidencia. Eso es lo que él señala. Y yo no he recibido ningún informe. Por tanto, no veo en eso una discrepancia”, aseguró.

El funcionario insistió en que cuando se recibe una alerta de este tipo, la acción inmediata es tratar de canalizarla institucionalmente, como lo hizo él al consultar con la subsecretaria de Vivienda.

Sin embargo, enfatizó que el presidente Boric fue informado recién el 16 de junio sobre este asunto.