DEM de Santiago insta al Mineduc a entregar “respuestas” y asumir “responsabilidades” tras ausencia de examinadores en el Simce

La Dirección de Educación Municipal de Santiago calificó como una “negligencia grave” que cerca de 1.122 estudiantes de la comuna deban rendir el Simce en una nueva fecha, luego de que los examinadores no llegaran a aplicar la prueba en distintos establecimientos.

La Dirección de Educación Municipal (DEM) de Santiago instó al Ministerio de Educación (Mineduc) a establecer responsabilidades, luego de que estudiantes de la comuna no pudieran rendir el Simce debido a la falta de examinadores para aplicar la evaluación.

El DEM reportó que, de los 2.141 estudiantes que debían rendir el Simce, 1.019 (47%) lograron hacerlo, mientras que 1.122 (53%) deberán realizar la medición en una nueva fecha.

La directora del DEM de Santiago, Pilar Sazo, manifestó: “Hoy, más del 50% de los alumnos de 8° básico de la comuna de Santiago se han visto impedidos de rendir la prueba Simce agendada por el Mineduc. Sin duda, esto representa una negligencia grave”.

Además, remarcó que la recalendarización de la prueba implica “una pérdida de contenidos pedagógicos”, por lo que llamó a entregar “respuestas y responsabilidades de parte del Mineduc”.