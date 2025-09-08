Delegado Durán adelanta plan policial para el 11 de septiembre: Habrá foco en Villa Francia, Peñalolén y Huechuraba

La autoridad también apuntó a algunos "grupos delictuales que intentan generar incidentes", pero que ya están identificados.

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, adelantó lo que será el plan policial para el próximo 11 de septiembre, día en que se conmemoran 52 años del golpe de Estado.

En Radio Cooperativa, la autoridad detalló que hay grupos que ya están identificados y que se han planificado rigurosamente los operativos policiales para este jueves.

“Hay grupos delictuales que intentan generar incidentes en algunos territorios y esos están bastante identificados. Hay una planificación para abordarlos”, dijo.

Cuando se le preguntó si los lugares identificados son Villa Francia -Estación Central-, Peñalolén y Huechuraba, respondió “entre otros”.

“Son tres lugares tradicionales donde se producen algunos de estos incidentes, pero tenemos identificados algunos más dentro de la región“, acotó.

El delegado remarcó que “por razones obvias no los identificamos ni promovemos con anticipación”, pero ya hay un plan a seguir desde el punto de vista policial.