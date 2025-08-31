Durán explica por qué no se suspendió el partido entre la U y Colo Colo tras muerte de hincha: “No se cumplieron los requisitos”

Según explicó la autoridad, un análisis de Carabineros determinó que interrumpir el partido podía generar un desorden mayor, por lo que se optó por continuar con el desarrollo del evento, pese a la tragedia.

Tras el fallecimiento de un hincha de Colo Colo durante el Superclásico frente a Universidad de Chile en el Estadio Monumental, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, explicó las razones legales y técnicas por las que no se suspendió el encuentro pese a la tragedia.

Durán detalló la autoridad durante un punto de prensa posterior el partido, la legislación exige el cumplimiento de dos condiciones para cancelar un evento deportivo en curso: “Primero, debe haber una grave alteración del orden público, lo cual no ocurrió. El partido se desarrolló bajo las medidas de seguridad previamente coordinadas. Y segundo, debe existir un análisis técnico de Carabineros que determine que la suspensión contribuirá a mejorar la seguridad general del evento”.

Según explicó la autoridad, tras conocerse el accidente que involucró a un hombre de 31 años —quien cayó desde una techumbre del sector Cordillera—, se evaluó formalmente la posibilidad de suspender el partido. “Se realizó un análisis técnico-policial que tomó en cuenta el comportamiento del público tanto dentro como en las inmediaciones del estadio. La conclusión fue que suspender el encuentro podría haber generado un desorden aún mayor”, señaló.

Durán enfatizó que la decisión de continuar con el desarrollo del partido respondió a criterios técnicos, no emocionales.

“Tras la muerte del hincha se consulta expresamente sobre la posibilidad de suspender“, explicó, añadiendo que hacerlo “pudo haber significado un desorden mayor”.

Por ahora, la caída del hincha es investigada como un accidente. La Fiscalía de Flagrancia Oriente lidera las diligencias, mientras el OS-9 de Carabineros trabaja en esclarecer las circunstancias del hecho.