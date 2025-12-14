Delegado Durán llama a votar temprano en la segunda vuelta presidencial: Se proyecta “flujo continuo, pero sin aglomeraciones”

La autoridad señaló que cerca del mediodía hay posibilidad de chubascos aislados.

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, llamó a la ciudadanía a votar temprano durante la segunda vuelta presidencial.

Las mesas para el balotaje estarán abiertas entre las 8:00 y 18:00 horas de este domingo 14 de diciembre.

Desde Estación Mapocho, la autoridad comentó que la tendencia es que entre las 10:30 y las 13:00 se produce una mayor concentración de personas.

“Creemos que, dado que se trata ahora de solo una papeleta, solo dos alternativas, el proceso va a ser mucho más expedito y probablemente vamos a tener un flujo continuo, pero sin aglomeraciones“, acotó.

Durante esta jornada, además, se han proyectado precipitaciones en algunas partes del país, por lo que la población estará atenta a las condiciones del tiempo “para concurrir cuando sea más oportuno”.

De esa manera, Durán dijo que “la invitación es procurar siempre a concurrir a votar temprano. La proyección del tiempo supone que cerca del mediodía pudiéramos tener más probabilidades en algunas de chubascos aislados”.

En esa línea, comentó que se tomaron los resguardos para que, en caso de precipitaciones, la votación se pueda llevar a cabo con normalidad en los locales.