País afectados incendios forestales

Delegado del Biobío confirma duplicación de bonos por incendios: En 55 casos se pagó el doble de lo que correspondía

Por CNN Chile

22.03.2026 / 17:28

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Julio Anativia informó que se pagó más de 1,5 millones de pesos a damnificados cuando el monto correcto era cercano a los 750 mil. La autoridad regional calificó la situación como “lamentable” y confirmó sumarios internos para determinar responsabilidades administrativas.

El delegado presidencial regional del Biobío, Julio Anativia, reveló este domingo que durante la anterior administración se produjo una duplicación de bonos de recuperación para damnificados por los incendios forestales de enero de 2026.

Según la autoridad, en 55 casos se pagó más de 1,5 millones de pesos, el doble de los 750 mil pesos que correspondían. Anativia calificó la situación como “lamentable” y anunció que se cursaron sumarios que determinarán responsabilidades.

Críticas desde el mundo político

Según reportó La Tercera, diputados de distintos sectores condenaron el hecho. Joanna Pérez (Demócratas) criticó la falta de “prolijidad” del gobierno saliente, mientras que Roberto Arroyo (PSC) calificó la situación como “un desorden grave en la gestión de recursos públicos”.

El senador Gastón Saavedra (PS) advirtió que además de las responsabilidades administrativas, se debe investigar el posible abuso de usuarios que recibieron pagos de forma indebida. Los sumarios internos se mantienen en curso.

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