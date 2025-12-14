“Dejemos que hable la ciudadanía” y “manifestaciones de exitismo por adelantado”: Timonel del PC responde dichos de Ruth Hurtado

La secretaria general del Partido Republicano apostó por una diferencia de 20 puntos entre Kast y Jara, en favor del republicano.

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, respondió a las declaraciones de Ruth Hurtado, quien dijo que proyecta que la brecha entre José Antonio Kast y Jeannette Jara será de aproximadamente 20 puntos, en favor del republicano.

“Yo he hablado siempre entre 37-39% para Jeannette Jara y José Antonio (Kast), sobre 58%. Esperamos que sea así”, afirmó la secretaria general del Partido Republicano.

De esa manera, el timonel comunista aseveró tras votar en el Colegio Atenas de La Florida que “no es tiempo de arrogancia, de prepotencia, de autoritarismo. Dejemos que hable la ciudadanía, llegó la hora en que, más que por sobre cualquier encuesta, está la opinión directa de millones de personas que constituyen la soberanía democrática”.

En esa línea, dijo que tiene la expectativa que habrá “consideración y respeto” sobre dicho pronunciamiento, y que “este tipo de advertencias y de manifestaciones de exitismo por adelantado pueden llevar a que la gente tome una opción que sea más acogedora y esté más cerca de cuáles son sus problemas y cómo resolverlos”.

Cuando se le consultó sobre que habrá medidas no tan cómodas, Carmona contestó: “Me parece una advertencia poco democrática, porque es un aviso de lo que será el día de mañana usar el poder, según las palabras de ella, diciéndole a la gente ‘aténgase a las consecuencias'”.

🗳️#EleccionesCNNChile | Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, sobre comentarios del Partido Republicano de “medidas incómodas” si gana Kast: “Me parece una advertencia poco democrática, es un abuso de lo que será mañana de usar el poder”. 📷Sigue la señal aquí:… pic.twitter.com/eCE6keZ7aH — CNN Chile (@CNNChile) December 14, 2025

“Aquí quien tiene que atenerse a las consecuencias es quien es mandatario y no quienes son los mandantes, los mandantes merecen respeto, que se consideren sus propuestas, merecen ser escuchados. Espero que ese sea el país que se instale y por eso tengo la expectativa seria, sana y de perspectiva que la opción sea Jeannette Jara”, cerró.