Defensa de Cariola evalúa acciones legales tras filtración de chats: Es un “grave destacado y burla a la justicia”

El abogado Juan Carlos Manríquez también planteó que la Fiscalía debería instruir al fiscal Marcos Pastén -quien indaga filtraciones en causas complejas- que investigue esta "grosera burla a los jueces y a la ciudadanía, sin distinciones".

Múltiples reacciones han surgido luego de la filtración y difusión de chats de WhatsApp entre la diputada Karol Cariola y la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, en los que critican al presidente Gabriel Boric y a la actual administración de Gobierno.

Entre las principales implicadas, el mandatario, el Partido Comunista y la oposición, también se pronunció la defensa de la parlamentaria, Juan Carlos Manríquez.

¿Qué dijo la defensa de Cariola?

A través de un comunicado, el abogado planteó que la Fiscalía debería instruir al fiscal Marcos Pastén, quien lleva adelante la indagatoria por las filtraciones en causas complejas, que “investigue esta grosera burla a los jueces y a la ciudadanía, sin distinciones”.

En esa línea, aseveró que el juez Mario Cayúl “le ordenó al fiscal que persigue a la señora Cariola no filtrar el informe no tachado que se adjuntó en reserva a la causa”, el cual tiene relación con la vida privada, comentarios de tipo político y hechos que no son de interés penal.

Dicho informe, indicó Manríquez, estaba en manos del fiscal Patricio Cooper, de la PDI, del tribunal y de una defensa en la causa Sierra Bella.

“Descontados tres de esos cuatro tenedores del reporte, y teniendo en cuenta que nosotros no tenemos aún acceso a dicho informe, este grave desacato y burla a la justicia debe ser sancionado. Nuestras distintas acciones legales las estamos evaluando”, sentenció.