Defensa instruye a la Fuerza Aérea y a la Dirección General de Aeronáutica Civil iniciar sumarios tras informe de Contraloría

El Ministerio de Defensa Nacional envió oficios a la FACh y a la DGAC para que, en un plazo de cinco días, informen las acciones y sumarios que realizarán con el objetivo de establecer eventuales responsabilidades tras el informe de la Contraloría, que detectó que funcionarios públicos realizaron transacciones vinculadas a juegos de azar en casinos.

La Fuerza Aérea de Chile (FACh) se refirió al informe de la Contraloría General de la República (CGR) que detectó que 910 funcionarios públicos y municipales, pertenecientes a 371 entidades del Estado, efectuaron transacciones vinculadas a juegos de azar en casinos por un monto total de $11.490.456.871, pese a encontrarse legalmente con prohibición de realizar apuestas, entre enero de 2024 y junio de 2025.

“La institución expresa con claridad que observa estos hechos con la máxima seriedad, por cuanto toda conducta que pueda contravenir la ley, la probidad administrativa y los estándares éticos exigibles al servicio público resulta incompatible con los principios que deben regir el actuar de quienes integran la institución”, consignó la entidad a través de una declaración pública.

En ese contexto, la FACh anunció que “dispondrá la revisión inmediata de los antecedentes que corresponden al ámbito institucional, con el propósito de determinar eventuales responsabilidades administrativas”, y agregó que, en caso de ser procedente, se adoptarán las medidas disciplinarias que establece la normativa vigente y los reglamentos.

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Además, enfatizó que colaborará con los organismos competentes, entregando la información que sea requerida en el “marco de los procesos de fiscalización e investigación que se desarrollen”.

“La Fuerza Aérea de Chile reafirma su compromiso irrestricto con la probidad, la transparencia y el correcto cumplimiento de la función pública. Del mismo modo, reitera que no amparará conductas individuales que se aparten de la ley ni de los valores institucionales, y que actuará con la debida oportunidad, responsabilidad y rigor, resguardando tanto la fe pública como el prestigio de la institución”, concluyó.

Medidas del Ministerio de Defensa

En el caso de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), que involucró a dos funcionarios, y de otros 10 pertenecientes a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), el Ministerio de Defensa envió oficios a ambas reparticiones públicas para que informen —en un plazo de cinco días— las acciones y sumarios que realizarán con el objetivo de establecer las responsabilidades correspondientes y fortalecer los mecanismos de control interno.

En paralelo, la cartera cursó otro oficio a todas sus reparticiones dependientes, con el fin de realizar una indagación interna para detectar eventuales hechos similares y adoptar todas las medidas necesarias para prevenirlos.