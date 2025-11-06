Defensa de Ugalde cuestiona indagatoria de triple homicidio en La Reina: Asegura que hay ADN y testigos aun sin esclarecer

El defensor además afirmó que la defensa realiza pesquisas paralelas para esclarecer la dinámica de los hechos.

El abogado defensor de Jorge Ugalde, único detenido por el triple homicidio ocurrido el 18 de octubre en La Reina, aseguró este jueves que “no se ha investigado adecuadamente” aristas del caso por el Ministerio Público.

Las víctimas fueron Eduardo Cruz-Coke, cuñado de Ugalde, y sus dos hijos de 17 años.

En conversación con Chilevisión, Marcelo Castillo destacó que no se ha recogido la versión de los arrendatarios de una propiedad en el terreno de la propiedad, quienes habrían escuchado gritos de un hombre y una mujer, así como golpes en la vivienda donde se cometieron los crímenes.

Según el defensor, esta evidencia podría modificar la comprensión de la dinámica de los hechos.

Castillo también señaló que en los peritajes a los que tuvo acceso, no se ha detectado ADN de Ugalde en el sitio del crimen, solo de las víctimas.

Y respecto a los restos orgánicos hallados en una máscara que pertenecía al imputado, el abogado planteó una hipótesis inusual: podría tratarse de la mascota del detenido, un perro, que al pisar la sangre de las víctimas la habría diseminado en distintos objetos del hogar.

“No lo declaró mi defendido, lo declaré yo porque hemos hecho nuestra investigación en paralelo”, precisó Castillo, añadiendo que esta es una diligencia que aún solicita al Ministerio Público para avanzar en la investigación.