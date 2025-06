“No acepto que se me llamen anticomunista”: La defensa de Tohá a los cuestionamientos del PC de cara a las primarias

La precandidata del PPD aseguró que sus dichos fueron sacados de contexto y llamó a no reducir el debate interno a etiquetas ideológicas.

La precandidata presidencial del Socialismo Democrático, Carolina Tohá, respondió este viernes a las críticas que surgieron tras sus declaraciones sobre el rol del Partido Comunista (PC) en un eventual gobierno.

En medio de una incipiente disputa por la candidatura única de la centroizquierda chilena, Tohá negó categóricamente ser anticomunista y aseguró que sus palabras han sido tergiversadas.

Durante una actividad de campaña en el barrio Franklin, en Santiago, la exministra enfrentó públicamente los cuestionamientos de figuras del PC y parte del Partido Socialista, luego de que en una entrevista con Mega afirmara que no está de acuerdo con que el Partido Comunista encabece el gobierno.

“No soy partidaria de que el PC gobierne el país y por eso me estoy presentando en esta Primaria, porque creo que lo mejor es la centroizquierda. Lo mejor para el país es que tengamos un progresismo encabezado por los sectores o el proyecto que mi mundo representa”, aseguró.

Las declaraciones provocaron reacciones rápidamente, considerando que su contendora en la primaria, la comunista Jeannette Jara, se ubica por encima de Tohá en las encuestas.

En ese contexto, la militante del PPD fue enfática: “No acepto que se me ponga el título de anticomunista“.

“He trabajado toda mi vida con el Partido Comunista, lo he defendido frente a ataques injustos, caricaturas y prejuicios. Tener una opinión distinta no significa rechazar ni estigmatizar”, añadió, según recogió La Tercera.

La candidata también añadió que expresar diferencias políticas dentro de una coalición no equivale a un ataque: “Pero cuando uno tiene diferencias con el Partido Comunista no es porque sea anticomunista, es porque tiene derecho a tener una opinión diferente. Y cuando uno tiene una idea distinta de qué es lo que es mejor para el país, no es porque sea anticomunista, es porque tiene derecho a tener una opinión diferente”.

“Invito a no transformar cada discrepancia en una descalificación ideológica”, añadió.

En ese sentido, Tohá advirtió que el anticomunismo en Chile tiene un historial de violencia y exclusión, y que es un error utilizar esa acusación como forma de cerrar el debate interno.

“Yo he resistido eso toda mi vida”, sostuvo.

La precandidata también respondió al presidente del PC, Lautaro Carmona, quien había calificado sus dichos como prejuiciosos: “Plantear opiniones y tener diferencias no es atacar. No pongamos todo en la misma bolsa”, dijo.

Consultada por el tono de las declaraciones del presidente de su propio partido, el PPD, Jaime Quintana, quien advirtió que una victoria de Jara sería “una ganancia para la derecha”, Tohá se limitó a señalar que los datos respaldan su tesis.

“Es mucho más difícil competir contra la derecha con una candidatura encabezada por el PC. No lo digo yo, lo sabe todo el mundo”, afirmó.

Pese a las diferencias internas, Tohá reiteró su compromiso con el proceso democrático y con la unidad del bloque: “Estamos compitiendo con convicción, pero también con lealtad. Vamos a acatar el resultado de esta primaria, cualquiera sea”.

“El anticomunismo es algo muy serio, muy violento. No puede ser usado como una etiqueta cada vez que alguien piensa diferente”, puntualizó.