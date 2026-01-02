Defensa de Guerra estudia apelación tras ser acogida querella de capítulos en contra del exfiscal

Con el resultado en la Corte de Apelaciones el expersecutor queda habilitado para ser formalizado por los hechos conocidos en el denominado Caso Audio.

Este viernes la Corte de Apelaciones de Santiago dio a conocer que acogía de forma unánime la querella de capítulos interpuesta en contra del exfiscal regional Manuel Guerra.

De esta manera esta manera avanza el procedimiento en su contra, quedando habilitado para su eventual formalización.

Guerra es apuntado por delitos de cohecho agravado, violación de secretos y prevaricación administrativa, hechos conocidos tras la revelación de los audios de Luis Hermosilla y el caso que de ahí surgió.

Según la acusación, Guerra “habría solicitado de manera reiterada al aboado Luis Hermosilla Osorio, tanto en favor propio como de terceros, vinculando tales solicitudes con el contexto en que el querellado desempeñaba como funcionario público y ejercía autoridad institucional en el Ministerio Público”.

Desde la defensa de Guerra, el abogado Felipe Polanco comentó que discrepan con este resultado y están estudiando “la pertinencia” de acciones de apelación ante la Corte Suprema.

“Como defensa manifestamos nuestra discrepancia con ella. La hemos leído someramente y estamos estudiando la pertinencia de la presentación de un recurso de apelación para ante la Corte Suprema, donde esperamos que sí se recojan total o parcialmente nuestros argumentos para que no se dé lugar a dicha querella de capítulos que estimamos no correspondía haber acogido”, dijo el abogado.