Defensa de Camila Flores apunta a denuncia “sin fundamentos” y no descarta querella “por falsedad”

Su abogado, Luis Masferrer, aseguró que la parlamentaria está disponible para colaborar plenamente con las diligencias en curso y recalcó que no existe inconveniente en que se indague a fondo el caso.

La defensa de la senadora de Renovación Nacional, Camila Flores, puso el foco en la falta de antecedentes concretos sobre la denuncia que dio origen a una investigación por presunto fraude al Fisco, subrayando que hasta ahora no han tenido acceso a información clave debido al carácter reservado de la causa.

El abogado Luis Masferrer explicó que el equipo jurídico desconoce tanto el contenido específico como el origen de la acusación.

“Respecto de la investigación penal en curso, no conocemos aún los detalles de la denuncia ni su origen”, afirmó, enfatizando que la Fiscalía mantiene bajo secreto las diligencias por un plazo de 40 días.

En esa línea, el defensor insistió en que la senadora está dispuesta a colaborar con el proceso.

“No existe ningún inconveniente en que se investigue todo lo que sea necesario”, sostuvo, añadiendo que Flores “está disponible para colaborar total y plenamente” mientras esperan el levantamiento de la reserva para conocer los hechos en detalle, recogió Radio Biobío.

La causa, confirmada por la Fiscalía Regional de Valparaíso, se inició tras una denuncia anónima presentada en octubre de 2025 por eventuales delitos funcionarios, entre ellos fraude al Fisco reiterado, y actualmente es indagada por la Unidad Regional Anticorrupción con apoyo del OS9 de Carabineros.

Masferrer también abrió la puerta a eventuales acciones legales contra quienes resulten responsables de la acusación, cuestionando su veracidad.

“No descartamos incluso querellarnos por la falsedad de esta denuncia en la oportunidad que corresponda”, puntualizó.