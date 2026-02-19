Orrego defiende programa “Quédate”, investigado en Caso ProCultura: “El proyecto existió y salvó vidas”

En conversación con CNN Chile Radio, el gobernador metropolitano abordó el rechazo a su desafuero en el marco del caso ProCultura. Defendió la iniciativa de salud mental, criticó el actuar de la fiscalía y apuntó a una instrumentalización política de la justicia.

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, se refirió al reciente fallo de la justicia que rechazó la solicitud de desafuero en su contra, en el marco de la investigación por el traspaso de fondos a la Fundación ProCultura.

La autoridad se mostró conforme con la resolución, asegurando que esta ratifica su inocencia y valida la ejecución de las políticas públicas impulsadas durante su gestión.

¿Qué dijo Claudio Orrego sobre el programa Quédate?

Durante la entrevista en CNN Chile Radio, el gobernador fue enfático en defender el programa “Quédate”, una iniciativa regional orientada a la prevención del suicidio, cuya existencia y legalidad fue cuestionada por los querellantes.

“La justicia habló de manera clara y contundente, decretando nuestra inocencia ante todas las imputaciones”, señaló la autoridad.

“Este programa no solamente existió, sino que tanto su formulación, su aprobación y su ejecución se hizo conforme a las normas vigentes“, detalló Orrego.

Asimismo, destacó el impacto social de la política pública, argumentando que en su primera versión logró atender a más de 15 mil personas, trabajando en coordinación con hospitales públicos y decenas de municipios. “Este programa salvó vidas”, sentenció.