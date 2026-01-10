Defensa de Cathy Barriga pide reabrir investigación a semanas del juicio oral

La petición se presenta a semanas de la audiencia de preparación del juicio oral, en una causa donde Barriga enfrenta múltiples cargos por delitos vinculados a la gestión de recursos públicos y arriesga penas de cárcel que, en conjunto, superan los 23 años.

A semanas de que el caso entre a una nueva etapa judicial, la defensa de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, solicitó formalmente la reapertura de la investigación penal que la mantiene como imputada por diversos delitos vinculados a la gestión de recursos públicos.

La petición fue ingresada ante el 9º Juzgado de Garantía de Santiago por el abogado Cristóbal Bonacic Midane, representante legal de Barriga, luego de que el pasado 5 de enero el Ministerio Público notificara el cierre de la investigación.

Según expone la defensa, aún existirían diligencias relevantes que no fueron realizadas ni debidamente abordadas por la Fiscalía.

En el escrito, el abogado señala que la solicitud se presenta dentro del plazo legal establecido en el artículo 257 del Código Procesal Penal y pide que se convoque a una audiencia para debatir la reapertura del proceso investigativo, recogió Radio Biobío.

El objetivo, afirma, es que se ordene la ejecución de una serie de diligencias que permitirían aclarar aspectos clave del caso.

Entre las actuaciones que la defensa busca incorporar se encuentran requerimientos adicionales a la Contraloría General de la República, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) y la Municipalidad de Maipú.

Estas instituciones, según el planteamiento, deberían complementar informes relacionados con postulaciones a fondos públicos, ejecución presupuestaria, ingresos municipales, gastos y eventuales déficits financieros.

Cathy Barriga enfrenta cargos por fraude al fisco, malversación de caudales públicos, falsificación de instrumentos públicos, uso de instrumento público falso y negociación incompatible.

El 9º Juzgado de Garantía ya fijó la audiencia de preparación del juicio oral para el próximo 3 de febrero. Así lo informó la jueza Claudia Burgo Sanhueza, quien indicó que deberán comparecer todos los imputados en la causa.

La Fiscalía Metropolitana Oriente, en tanto, ya presentó acusación contra la exjefa comunal, solicitando penas de cárcel que, en su conjunto, superan los 23 años de prisión.