“Jamás recibí dinero ni de Hermosilla ni de nadie”: La defensa de Ulloa y sus cuestionamientos a nueva acusación del Congreso

El suspendido ministro reconoció que compartió documentos judiciales de menor importancia con Hermosilla, pero aseguró que nunca influyeron en decisiones judiciales ni hubo dinero involucrado.

El suspendido ministro de la Corte de Santiago, Antonio Ulloa, reiteró su defensa sobre su independencia judicial y cuestionó la pertinencia de nuevas acciones en su contra, tras su vinculación con el abogado Luis Hermosilla, principal imputado en el Caso Audio.

En conversación con La Tercera, Ulloa reconoció haber compartido resoluciones y acuerdos judiciales con Hermosilla, pero aclaró que se trató de documentos de menor importancia y que en ningún caso influyeron en decisiones judiciales.

“Fue imprudente de mi parte y así se lo dije a la Corte Suprema. Esos cinco cargos los reconocí como una influencia, como una falta, pero nunca he cometido delito y tampoco me influyó en alguna decisión de un juicio o de un asunto disciplinario.”, aseguró.

El inicio del contacto entre Hermosilla y Ulloa

El ministro recordó que la relación con Hermosilla se limitó a un contacto puntual en 2019, cuando buscaba recomendaciones para postular a una vacante en la Corte de Santiago.

También enfatizó que Hermosilla nunca le pidió nada relacionado con un fallo y que sus gestiones fueron únicamente de carácter profesional y no hubo dinero involucrado: “En ese caso habríamos entrado a la corrupción, habríamos entrado claramente a un delito. Con él nunca tuve ese tipo de relación. Jamás he recibido dinero ni de Hermosilla ni de nadie“.

“Todo esto lo hice de buena fe, no por pagar un favor, porque si tú ves las resoluciones, ninguna era de alguna naturaleza importante, no se iba a modificar el resultado y nunca se modificó. Fue una imprudencia y por eso la corte me sancionó”, sostuvo.

En cuanto a su sanción, la Corte Suprema ya había reducido de cuatro a dos meses su suspensión, y el intento de remoción fue rechazado con un empate de siete votos contra siete.

Ulloa sostiene que los hechos por los cuales se le acusa en la Cámara de Diputados son los mismos que ya fueron evaluados por el máximo tribunal, por lo que considera injustificado un nuevo proceso.

“Si uno revisa la acusación constitucional, son los mismos hechos por los cuales se me condenó en el sumario, con la salvedad de que la acusación constitucional da por establecido que yo conocí estas causas que eran del señor Hermosilla y del señor Donoso, en cambio, la Corte Suprema me absolvió“, indicó.

En la misma línea, continuó: “Hay un principio que es la prohibición de enjuiciarte dos veces por el mismo hecho. Reconozco la facultad que tiene el Congreso de acusar constitucionalmente a un ministro, en este caso a mí, pero a mi juicio no corresponde que me enjuicien por los mismos hechos. La Corte Suprema ya decidió que no me iba a remover por estimar que no tengo el mal comportamiento que exige la Constitución para removerme, entonces no se entiende cómo el Congreso Nacional por los mismos hechos podría destituirme”.

Sobre la práctica de buscar recomendaciones para nombramientos judiciales, Ulloa calificó la dinámica como “consuetudinaria” y “endémica” en el sistema, señalando que su experiencia en regiones demuestra que quienes no participan en estas prácticas a menudo no ascienden.

Sin embargo, reconoció que el proceso requiere reformas: “Se necesita reformar el sistema de nombramientos. Lo que yo hice fue lo que vi a mi alrededor, pero hoy entiendo que este tipo de recomendaciones no corresponden”.

Finalmente, Ulloa reafirmó su compromiso con la imparcialidad y la probidad: “Siempre he sido un juez independiente. Se ha hecho una caricatura de mi persona, pero mi convicción es que he actuado conforme a la probidad. Reconozco errores e imprudencias, pero ya fui sancionado y no corresponde que me vuelvan a condenar”.