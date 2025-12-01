Decretan prohibición de acercarse a la víctima para Jean Paul Pineda tras ser formalizado por violencia intrafamiliar

El Juzgado de Garantía y el Tribunal Oral en lo Penal de San Bernardo decretaron para el exfutbolista Jean Paul Pineda el arraigo nacional y la prohibición de acercarse a la víctima.

Durante este lunes se realizó la audiencia de formalización del exfutbolista Jean Paul Pineda en el Juzgado de Garantía y Tribunal Oral en lo Penal de San Bernardo.

En ese contexto, el tribunal decretó para Pineda las medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima. Además, fijó un plazo de investigación de 60 días.

Al ser consultado sobre la denuncia, el exjugador se limitó a señalar: “Averigüen bien nomás”.

Los antecedentes de la denuncia

El domingo 30 de noviembre, Carabineros llegó cerca de las 12:00 horas a un domicilio tras recibir llamadas al 133, en las que vecinas alertaron que una pareja estaba discutiendo.

En el lugar también se encontraba personal de seguridad municipal, quienes informaron que el sujeto estaba al interior de la vivienda.

Funcionarios policiales conversaron con una mujer, quien relató que su pareja ingresó a la fuerza y se negó a salir del lugar. En ese contexto, se concretó la detención de Pineda por “violación de morada” y “violencia intrafamiliar de carácter psicológico”, siendo trasladado a una comisaría de San Bernardo.