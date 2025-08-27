Decretan prisión preventiva para los 5 imputados por el robo con homicidio de dueño de casa en Curacaví

El tribunal también estableció un plazo de 120 días de investigación para la Fiscalía.

Este miércoles Juzgado de Garantía de Curacaví decretó prisión preventiva para los cinco imputados por el robo con homicidio de del ingeniero Michael Peñaloza (44), ocurrido el pasado 19 de agosto en su parcela en la comuna.

El tribunal también estableció un plazo de 120 días de investigación para la Fiscalía.

La detención de la banda criminal

La investigación se centra en un robo con homicidio ocurrido en una parcela de Curacaví, Región Metropolitana, donde la víctima fue atropellada por delincuentes que escapaban en su propia camioneta.

El vehículo había sido robado días antes, en un hecho en que también participaron algunos de los imputados.

La PDI logró identificar a los sospechosos tras revisar registros de cámaras de seguridad y tomar testimonios clave.

El primer detenido, Esabu Muñoz Escobar, confesó haber conducido el vehículo y entregó información que permitió la captura de los demás: José Contreras, Vicente Higuera, Matías Tapia y Kevin Aguilar.

La banda estaría integrada por jóvenes conocidos en la zona, dedicados al robo de casas y comercios.