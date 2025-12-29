Gobierno decreta duelo en Región de O´Higgins tras muerte de comandande de Bomberos durante combate de incendio en Litueche

El Presidente de la República, Gabriel Boric, expresó su profundo pesar por la muerte de Luis Antonio Becerra Pino, Comandante del Cuerpo de Bomberos de Litueche, quien falleció este lunes mientras combatía un incendio forestal que afecta a la comuna. A través de redes sociales, el mandatario envió sus condolencias a la familia, seres queridos y compañeros de labores del voluntario.

A través de redes sociales, el mandatario manifestó “condolencias a la familia, seres queridos y compañeros de labores de Luis Antonio Becerra Pino. Lamentablemente, falleció en acto de servicio, tras el incendio que afecta a la comuna”.

“Para honrar su memoria y servicio dedicado a la comunidad, como Gobierno de Chile hemos decretado duelo oficial en la Región del Libertador Bernardo O’Higgins para este martes 30 de diciembre“, indicó Boric.

“Reitero mis más sinceras condolencias y cariño a la familia, amigos y compañeros de Luis en este difícil y doloroso momento”, añadió.

Sus dichos citan la información difundida por el Ministerio del Interior, que reconoció la “trayectoria y compromiso con la comunidad” del voluntario fallecido.

Además, extendieron sus condolencias a la familia, seres queridos y a todos los voluntarios y voluntarias de Bomberos de Chile.

El bombero de 48 años sufrió un accidente vascular mientras combatía el siniestro.

“Él se sintió mal, pero tenía una enfermedad desde antes, una condición cardíaca, y con toda esta situación, el humo y el fuego se agudizó”, sostuvo el Rodrigo Palominos, alcalde de Litueche, en conversación con Hoy Es Noticia de CNN Chile.