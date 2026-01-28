País incendios forestales

Decretan alerta roja para la comuna de Pucón por incendio forestal cercano al Parque Nacional Villarrica

Por CNN Chile

28.01.2026 / 18:59

Desde el Senapred señalaron que la alerta roja estará vigente desde hoy y hasta que las condiciones del incendio así lo ameriten.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó Alerta Roja para la comuna de Pucón, en la Región La Araucanía, debido a un incendio forestal.

Detalles del incendio en Pucón

Según la información entregada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el incendio abarca una superficie de 0,01 hectáreas, desarrollándose cercano al Parque Nacional Villarrica.

Desde el Senapred detallaron que, en consideración a estos antecedentes y con base en la información técnica proporcionada por Conaf, es que decidieron decretar la alerta desde hoy y hasta que las condiciones del incendio así lo ameriten.

Mencionaron que con esta declaración de Alerta Roja, se “movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por Conaf, Bomberos y el Sinapred. De esta forma, se actuará para controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento”.

