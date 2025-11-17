País incendios forestales

Decretan alerta roja para comuna de la Región de O’Higgins por incendio forestal

Por CNN Chile

17.11.2025 / 15:14

Desde el Senapred señalaron que, hasta el momento, no se han reportado afectaciones en personas ni daños en viviendas en la comuna.

Este lunes, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó Alerta Roja para la comuna de Marchigüe, en la Región O’Higgins, debido a un incendio forestal.

Detalles del incendio en O’Higgins

Según la información entregada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el incendio, llamado La Trinidad, abarca una superficie de 1,5 hectáreas, sin reportarse hasta el momento afectaciones en personas ni daños en viviendas en la comuna.

Desde el Senapred detallaron que, en consideración a estos antecedentes y con base en la información técnica proporcionada por Conaf, es que decidieron decretar la alerta desde hoy y hasta que las condiciones del incendio así lo ameriten.

Mencionaron que con esta declaración de Alerta Roja, se “movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por Conaf, Bomberos y el Sinapred. De esta forma, se actuará para controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento”.

