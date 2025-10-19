Decretan alerta amarilla en comuna de la Región de Tarapacá por incendio forestal

Según reportó la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el incendio abarca una superficie de 0,5 hectáreas.

Este domingo, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta amarilla para la comuna de Camiña, en la Región de Tarapacá, por incendio forestal.

Según reportó la Corporación Nacional Forestal (CONAF), el incendio abarca una superficie de 0,5 hectáreas, estando desplegados los Bomberos de Camiña, un técnico de Conaf y Carabineros.

Detalles del incendio en Camiña

Desde el organismo señalaron que, en consideración a los antecedentes y con base en la información técnica dada por Conaf, decidieron declarar “Alerta Amarilla para la comuna de Camiña por incendio forestal, vigente desde hoy (martes 25) y hasta que las condiciones del incendio así lo ameriten”.

Detallaron que con esta declaración “se alistarán escalonadamente los recursos necesarios, en apoyo adicional a lo ya desplegado por Conaf, Bomberos y el Sinapred; para intervenir de acuerdo a la evolución del evento, con el objeto de evitar que este crezca en extensión y severidad”, minimizando así los efectos negativos en las personas, sus bienes y el medio ambiente.