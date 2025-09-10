Decomisan 15 toneladas de carne descompuesta en local clandestino en Recoleta

El alcalde Fares Jadue afirmó que el lugar no tenía ningún permiso ni resolución municipal ni de la Seremi de Salud para funcionar, por lo que "es una cría clandestina".

Previo a las celebraciones por Fiestas Patrias, las autoridades comienzan a intensificar las fiscalizaciones para asegurar la calidad de los productos que se van a comercializar.

En ese marco, la Municipalidad de Recoleta logró decomisar 15 toneladas de carne de distinto tipo, como vacuno, ave, cerdo y algunos productos marinos que estaban en el sector de Bellavista, en calle Purísima.

Vecinos de la comuna denunciaron ante el municipio la existencia de malos olores, por lo que posteriormente, la Seremi de Salud emitió una orden de allanamiento para llevar a cabo el procedimiento.

En el operativo se encontraron 15 toneladas de carne, la cual no tenía la respectiva cadena de frío y tampoco se tenía conocimiento sobre su procedencia, dijo el alcalde Fares Jadue a 24 Horas, añadiendo que el lugar no tenía ningún permiso ni resolución municipal ni de la Seremi de Salud para funcionar, por lo que “es una cría clandestina”.

“Es un trabajo que venimos desarrollando en coordinación con la Seremi. Este es un golpe muy importante al comercio ilegal de carne previo a las Fiestas Patrias, es una cantidad muy importante de aproximadamente 15 toneladas”, añadió.