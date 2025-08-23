Declaran nuevo humedal urbano a Denavi Sur en Talcahuano: Permitirá proteger más de 20 especies de aves

Este es el humedal 134 a nivel nacional y el segundo de la comuna, destacaron las autoridades.

Chile tiene un nuevo humedal urbano protegido. Se trata del humedal Denavi Sur en la comuna de Talcahuano.

Denavi Sur se convirtió en el ecosistema acuático número 23 en ser protegido bajo esta categoría en la Región del Biobío.

Esta nueva declaratoria fue encabezada por la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, quien destacó que este es el humedal 134 a nivel nacional y el segundo de la comuna, ya que se suma al de las lagunas Recamo y Recadamo declarado en 2024.

Denavi Sur: Nuevo humedal urbano

En agosto de 2022, la Municipalidad de Talcahuano presentó una solicitud para reconocer al humedal.

Tras varios trámites establecidos por ley, el pasado 11 de agosto se publicó la declaratoria de humedal urbano en el Diario Oficial.

“Se trata sin duda de una gran noticia para la biodiversidad del Biobío, ya que con esta declaratoria se podrán proteger más de 20 especies de aves, entre ellas, el Pato Jergón grande, Pato Jergón chico y la Tagua Común”, señalaron desde el Gobierno.

Denavi Sur, además, provee servicios ecosistémicos como “reservorio de agua dulce, regulación del clima e inundaciones y secuestro de carbono, clave para mitigar el cambio climático y es un importante sitio de recreación y espiritualidad para la comunidad que lo utiliza para realizar caminatas, y observar la flora y fauna”.

Otras declaratorias en el Biobío

